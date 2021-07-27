Kaymakamımız Sayın halil Yazıcı'nın, Kurban Bayram Mesaji
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Kaymakamımız Sayın halil Yazıcı'nın, Kurban Bayram Mesaji

Kaymakamımız Sayın halil Yazıcı'nın, Kurban Bayram Mesaji
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Kaymakamımız Sayın halil Yazıcı'nın, Kurban Bayram MesajiDeğerli Gürün'lü Hemşerilerim, Aile ve toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın hazzının yaşandığı özel ve anlamlı günlerden olan Kurban Bayramına kavuşmuş bulunmaktayız.

Kaymakamımız Sayın halil Yazıcı'nın, Kurban Bayram MesajiDeğerli Gürün'lü Hemşerilerim, Aile ve toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmanın hazzının yaşandığı özel ve anlamlı günlerden olan Kurban Bayramına kavuşmuş bulunmaktayız. Başta Kahraman Şehitlerimiz ve Gazilerimizin değerli aile bireyleri olmak üzere bütün müslüman aleminin daha nice mutlu, sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bayramlara kavuşmak dileğiyle. Kurban Bayramımız Mübarek Olsun

Kaynak: Habermetre

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