Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Kerbela hadisesinin sene-i devriyesi vesilesi ile Kaymakamlığımızca organize edilen Muharrem Orucu İftar Programı'na katıldı. Programda konuşan Sayın Kaymakamımız, " Allah bu millete bir daha böyle olaylar yaşatmasın; birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hep birlikte yaşamayı nasip etsin. " dedi. Programa Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçe Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ, Daire Amirleri, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre