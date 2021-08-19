Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı.
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Kerbela hadisesinin sene-i devriyesi vesilesi ile Kaymakamlığımızca organize edilen Muharrem Orucu İftar Programı'na katıldı. Programda konuşan Sayın Kaymakamımız, " Allah bu millete bir daha böyle olaylar yaşatmasın; birlik, beraberlik ve huzur içerisinde hep birlikte yaşamayı nasip etsin. " dedi. Programa Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçe Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ, Daire Amirleri, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Muharrem Orucu İftar Programı'na Katıldı. - Haberler
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