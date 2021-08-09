Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Karahisar ve Yelken Köylerini Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Karahisar ve Yelken Köylerini Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, köy ziyaretleri kapsamında ilçemize bağlı Karahisar ve Yelken köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımıza kurum müdürleri eşlik etti. Köy muhtarları ve halk ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyerek her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Kaynak: Habermetre