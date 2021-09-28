Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçemizde Faaliyet Gösteren Çarşı Esnafını Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, ilçemizde faaliyet gösteren çarşı esnaflarımızı ziyaret etti. Esnaflarımızla sohbet eden Sayın Kaymakamımız, Kaymakamlık makamının herkese açık olduğunu dile getirerek, esnaflarımızla sürekli iletişim içerisinde olacağını söyledi.

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