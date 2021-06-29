Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi Makamında Kabul Etti.
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi Makamında Kabul Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi Makamında Kabul Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi Makamında Kabul Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İlçe Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ'yi makamında kabul etti. İlçe Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ, Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI' yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sayın ÇİFTÇİ'ye teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi Makamında Kabul Etti. - Haberler
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