GÜRÜN, SİVAS (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Hanımeli Kadın Kooperatifi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Özel İdare Bakımevi'ni Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, İstanbul Milletvekili Sayın Osman POYRAZ, Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ ve Ak Parti İlçe Başkanı Gürhan TOZLUYURT ile birlikte Gürün Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' ni ziyaret etti. Ardından Gürün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Sayın YAZICI, Halk Eğitim Merkezi'nin 'atık kot kumaşlardan' üretmiş olduğu kalemlik, bayan el çantası, makyaj çantası ve küçük el valizi gibi çeşitleri olan çantaları inceledi. Ziyaretine İlçe Özel İdare Bakımevi' nde devam eden Sayın YAZICI, İlçe'nin kış şartlarını değerlendirerek alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı.

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