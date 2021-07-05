Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Gençlık ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
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Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Gençlık ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Gençlık ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Gürün Gençlık ve Spor İlçe Müdürlüğünü Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Gürün Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu. İlçe Müdürü Hanifi POLAT'tan tesisler ve devam eden spor faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçe Müdürlüğü bünyesinde devam etmekte olan "Yaz Spor Okulu Kurs ve Faaliyetleri" kapsamında öğrenci ve sporcularla bir araya geldi. Kaymakamımız Sayın YAZICI, ayrıca "700 Fikir 700 Proje" kapsamında " 7 den 77'ye Judo ve Gürün'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projelerinin startını verdi. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından desteklenen futbol kursunuda ziyaret eden Kaymakamımız, öğrencilere forma hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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