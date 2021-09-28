Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti.
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti.
Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, okul ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Kaymakamımıza İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR eşlik etti . Okul müdürü tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımız, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kaymakamımız daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve okuldan ayrıldı.
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