Kaymakamımız Sayın Halil Yazıcı, Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, okul ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Kaymakamımıza İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR eşlik etti . Okul müdürü tarafından karşılanan Sayın Kaymakamımız, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Kaymakamımız daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile sohbet etti ve okuldan ayrıldı.

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