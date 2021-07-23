Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, Kurban Bayramı Dolayısıyla Bayramda Çalışan Kurumları Ziyaret Etti.
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Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, Kurban Bayramı Dolayısıyla Bayramda Çalışan Kurumları Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, Kurban Bayramı Dolayısıyla Bayramda Çalışan Kurumları Ziyaret Etti.
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Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek bayram gününde de huzurumuz ve güvenliğimiz için fedakarca çalışan kolluk kuvvetleri ile bayramlaştı, daha sonra Boğazlıyan Devlet Hastanesinde yatan hastalarımız...

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek bayram gününde de huzurumuz ve güvenliğimiz için fedakarca çalışan kolluk kuvvetleri ile bayramlaştı, daha sonra Boğazlıyan Devlet Hastanesinde yatan hastalarımız ve hastane çalışanlarını ziyaret edip bayramlarını kutladı, kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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