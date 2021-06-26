Kaymakamımız Sayın Fatih Gülnar'ın Yks Sınavı Mesajı.
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Kaymakamımız Sayın Fatih Gülnar'ın Yks Sınavı Mesajı.

Kaymakamımız Sayın Fatih Gülnar'ın Yks Sınavı Mesajı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR'ın YKS sınav mesajı;"Sevgili Gençler 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına gireceksiniz.

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR'ın YKS sınav mesajı;

"Sevgili Gençler 26 Haziran 2021 Cumartesi günü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına gireceksiniz. Bu sınavda geleceğinizi inşa etmek için uğraş vereceksiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanarak sınavda elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için hazırlandınız. Başarının sizin elinizde olduğuna inanmanız, kendinize güvenmeniz ve sınava bu düşünce ile girmeniz başarmanın anahtarıdır. Bizler, size inanıyoruz, güveniyoruz ve emeklerinizin karşılığını alacağınıza da inanıyoruz. Sınavda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun"

Kaynak: Habermetre

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