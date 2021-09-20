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Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ "Gaziler Günü" dolayısı ile mesaj yayınladı.

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Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ

Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ "Gaziler Günü" dolayısı ile mesaj yayınladı.

Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ "Gaziler Günü" dolayısı ile mesaj yayınladı. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ "Gaziler Günü" dolayısı ile mesaj yayınladı. "19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin 100'üncü yıldönümü ile birlikte, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur gününü hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Aziz milletimizin ATATÜRK'e olan şükran ve minnetinin ifadesi olarak 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül tarihi "Gaziler Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş savaşından 15 Temmuz destanına kadar kesin olan bir şey var ki; bu milletin evlatları, vatan toprağı söz konusuysa, kahraman ruhlarını Hakka teslim etmekte tereddüt dahi yaşamamaktadır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan Gazilerimiz, cesaretin ve fedakarlığın sembolleri, ülkemizin gurur kaynaklarıdır. Bu vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere vatan savunmasında hayatlarını tereddütsüz bir şekilde tehlikeye atan gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyor, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik eder, kendilerine sağlıklı ve mutlu ömürler dilerim. "Ekrem İNCİ

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Haber: Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ 'Gaziler Günü' dolayısı ile mesaj yayınladı. - Haberler
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