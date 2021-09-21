Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, köy muhtarlarımız ile toplantıda bir araya geldi. Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, köy muhtarlarımız ile toplantıda bir araya geldi. Kaymakamımız başkanlığında Hükümet Konağı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı J. Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Açık, İlçe Özel İdare Müdür V. Necmi Çınar, İlçe Yazı İşleri Müdürü Erkan Yazıcı, İlçe Nüfus Müdürü Suat Erdoğan, Malmüdürü Mehmet Gürsel Oktar ve Milli Emlak Uzmanı Savaş Aydın, İlçe İdare ve Denetim Şefi Ayşegül Cebeci İnce ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda konuşma yapan Kaymakamımız, muhtarlarımızın devletin ve köy sakinlerinin temsilcisi olduğunu belirterek, köy kanunu kapsamında muhtarların yapması gereken devlet ve köy işleri hakkında bilgi verdi. Kaymakamımızın konuşmasının ardından, muhtarların köyleri ile ilgili sorunları dinlenerek, fikir alış verişinde bulunuldu ve çözümü konusunda ilgili kurum amirlerine gerekli talimatlar Kaymakamımız tarafından verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri