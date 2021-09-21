Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, Erbaa - Tanoba kasabası arasında yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi.

ÇINAR (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, ErbaaKaymakamımız Sayın Dr. İsmail Altan Demirayak, Erbaa - Tanoba kasabası arasında yapımı devam eden yol çalışmasını yerinde inceledi. Vatandaşlarımızın ulaşımı daha rahat sağlayabilmeleri için, hızlı bir şekilde yapımı süren 9 km. 'lik beton asfalt yol çalışmalarını yerinde incelen Kaymakamımız, İlçe Özel İdare Müdürü Necmi Çınar'dan bilgi aldı. İlçe Özel İdare Müdürü yapımı devam eden 9 km'lik yol beton asfalt yol çalışmasının 6 km'si bitmiş olup, kalan 3 km'nin ise 20 gün içerisinde bitirileceği bilgisini verdi.

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