Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaretleri

AYDIN (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaretleriİlçemizde huzur ve güven ortamını korunmak için gece gündüz demeden çalışan Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelimiz ve İlçe Jandarma Komutanımız. J. Yzb. Ferhat TURUNÇ ile bir araya geldik. Jandarma Komutanımız Sayın TURUNÇ'tan ilçemizde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldığımız görüşmede jandarma personelimiz ile tanışarak görevlerinde başarılar diledik.

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