Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyareti

AYDIN (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN'ün İlçe Emniyet Müdürlüğünü Ziyaretiİlçemizde huzur ve güven ortamının sağlanması ve korunması için gece gündüz demeden özverili bir şekilde görevlerini icra eden Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli emniyet personelimiz ve Emniyet Müdürümüz Ertuğrul Ekici ile bir araya geldik. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ekici'den ilçemizde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldığımız görüşmede emniyet mensuplarımız ile tanışarak görevlerinde başarılar diledik.

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