Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi.
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Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi.

Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu aşı takvimine göre Covid-19 aşısı ilçemizde devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu aşı takvimine göre Covid-19 aşısı ilçemizde devam ediyor. Bu kapsamda;

Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü ile birlikte İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini ziyaret ederek yapılan aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçemizde ve hastanemizde bulunan Covid-19 vakaları ile aşılama hakkında, bilgi alan Kaymakamımız Sayın GÜLDOĞAN aşı odalarını tek tek ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi. - Haberler
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