Kaymakamımız Sayın Ali Güldoğan, İlçemiz Devlet Hastanesini ve Aile Sağlık Merkezlerini Ziyaret Ederek Yapılan Aşı Çalışmalarını Yerinde İnceledi.

Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu aşı takvimine göre Covid-19 aşısı ilçemizde devam ediyor.