Kaymakamımız Sayın Ahmet Raşit ORHAN Mahalle ve Hane Ziyaretleri Gerçekleştirdi. Kaymakamımız Sayın Ahmet Raşit ORHAN; Akyar, Çamlıköy, Budakdere, Oymapınar, Kirazpınar, Köseoğlu ve Derinöz mahallelerine ziyaret gerçekleştirdiler. Sayın Kaymakamımıza ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Yazı İşleri Müdürü ve SYDV Müdürü eşlik ettiler. Sayın Kaymakamımız mahalle sakinleri ile mahallelerin gereksinimleri hakkında sohbet ederek, vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinlediler

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