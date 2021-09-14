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Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı

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Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı2021-2022 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı bugün sabah saat 09. 45'te Hükümet Meydanında tertiplenen programla kutlandı.

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı2021-2022 Eğitim Öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı bugün sabah saat 09. 45'te Hükümet Meydanında tertiplenen programla kutlandı. Programa Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Kurmay Başkanı Piyd. Alb. Hüseyin Gökhan Özbek, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, daire müdürleri, okul müdürleri, siyasiler ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve öğretmen oratoryosu sonrası Halk Oyunları gösterileri ile program son buldu.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, İlköğretim Haftası Kutlama Programına Katıldı - Haberler
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