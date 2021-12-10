Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi Kaymakam Adem Çelik başkanlığında, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ev sahipliğinde 9 Aralık Perşembe günü İlçe İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi. Belediye Başkanı Veli Gök'ün de katıldığı toplantıda ilçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri hazır bulundu. Toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Kaymakam Çelik; bu tür toplantılarda asıl amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iş ve işlemlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunun üzerinde durdu. Kaymakam Çelik, kurum müdürlerinden aldığı bilgiler ışığında tespit ve değerlendirmelerde bulunarak birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, projelerin, yatırımların ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

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