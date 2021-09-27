Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
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Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret Etti

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Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret EttiKaymakamımız Sayın Adem Çelik bugün Akdoğan Köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret EttiKaymakamımız Sayın Adem Çelik bugün Akdoğan Köyüne ziyaret gerçekleştirdi. Akdoğan Köyüne giden Kaymakamımız Adem Çelik'i, köy muhtarı Mehmet Sağdur ve köy halkı karşıladı. Köyde bulunan mevcut cami hakkında bilgi alan Kaymakam Çelik, Akdoğanlı yardımsever vatandaşların katkılarıyla kaba inşaatı bitirilen Yeni Akdoğan Camii şantiyesinde incelemelerde bulunarak muhtardan bilgi aldı. Öncelikle bu yıl KÖYDES Programı kapsamında içme suyu sondaj kuyusu yapım çalışmaları ile ilgili son gelişmeleri Kaymakam Çelik'e ileten köy muhtarı daha sonra Köyünün diğer sorun ve taleplerini de iletti. Köyden ayrılırken Kaymakam Çelik, vatandaşlara bir kez daha maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

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Haber: Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Akdoğan Köyünü Ziyaret Etti - Haberler
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