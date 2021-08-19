Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı.
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Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı.

Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı. Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Suluova Cemevi'nde düzenlenen Muharrem ayı iftar programına Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa TEMEL, CHP İlçe Başkanı Vedat GÜDEK, Esnaf ve San. Odası Başkanı Ömer KARSAVUL ile vatandaşlarımız katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Sayın Abdullah ŞEN, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanlığınca Muharrem Ayı İftar Programına Katıldı. - Haberler
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