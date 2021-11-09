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Kaymakamımız Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

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Kaymakamımız Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü'ne giden Kaymakamımız, burada kendisini karşılayan Orman İşletme Müdürü Kadir PEKALP ile birlikte binayı gezerek personelle tanıştı. Daha sonra Kurum Müdürü Kadir PEKALP'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakamımız, yapılan işleri incelemesinin ardından kurumdan ayrıldı

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