Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliğini Ziyaret Etti - Haberler
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Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliğini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliğini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Şubesi Başkan ve üyelerinin geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları ziyarete karşılık iade-i ziyarette bulundu.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Şubesi Başkan ve üyelerinin geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları ziyarete karşılık iade-i ziyarette bulundu. Gündemde yer alan konuların görüşüldüğü ve değerlendirdiği ziyarette, Sendika Başkanı Mustafa YÖRÜKOĞLU 'ndan sendikanın faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Kaymakamımız, ziyaret sonrası sendika binasından ayrıldı.

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