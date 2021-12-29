Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Temsilciliğini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Türk Eğitim-Sen Beypazarı Şubesi Başkan ve üyelerinin geçtiğimiz günlerde yapmış oldukları ziyarete karşılık iade-i ziyarette bulundu. Gündemde yer alan konuların görüşüldüğü ve değerlendirdiği ziyarette, Sendika Başkanı Mustafa YÖRÜKOĞLU 'ndan sendikanın faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Kaymakamımız, ziyaret sonrası sendika binasından ayrıldı.

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