Kaymakamımız Murat Acar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakamımız Murat ACAR düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ve vatandaş ziyaret programları kapsamında bu hafta Ulubel mahallesinde ikamet eden Salim Öztürk amcamızı ziyaret etti.

Kaymakamımız Murat ACAR düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ve vatandaş ziyaret programları kapsamında bu hafta Ulubel mahallesinde ikamet eden Salim Öztürk amcamızı ziyaret etti. Bilinçli bir çiftçi olan ve örnek meyve bahçesi ile tanınan Salim Amca'yı ziyaret eden Kaymakamımıza Belediye Başkanımız Ahmet COŞKUN eşlik etti. Son günlerde sağlık problemi yaşayan Salim Amca'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakamımız ACAR ve Belediye Başkanımız COŞKUN mahalle sakinleri ile bir süre sohbet ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Habermetre