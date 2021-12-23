KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR İSPİR İLKOKULU'NDA KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPTI - Haberler
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KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR İSPİR İLKOKULU'NDA KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPTI

KAYMAKAMIMIZ MURAT ACAR İSPİR İLKOKULU'NDA KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPTI
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Kaymakamımız Murat ACAR Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İspir İlkokulu'nda düzenlenen Kütüphane Açılış Programına katılarak kütüphane açılışı yaptı.

Kaymakamımız Murat ACAR Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İspir İlkokulu'nda düzenlenen Kütüphane Açılış Programına katılarak kütüphane açılışı yaptı. Programda Kaymakamımız Murat ACAR'a Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet AYDIN, öğretmenler ve öğrenciler eşlik etti.

Açılış kurdalesini öğrenciler ile birlikte kesen Kaymakamımız Murat Acar ve Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN kütüphaneyi gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

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