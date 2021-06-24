Kaymakamımız Kurugöl Köyümüzü Ziyaret Etti
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Kaymakamımız Kurugöl Köyümüzü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Kurugöl Köyümüzü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı Demir; İlçemize bağlı Kurugöl Köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla biraraya geldi.

Kaymakamımız Nazlı Demir; İlçemize bağlı Kurugöl Köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla biraraya geldi. Ziyarette Kaymakamımıza; Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, İlçe Müftüsü Mehmet Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu, çevre köy muhtarları ve vatandaşlar eşlit ettiler.

Kaynak: Habermetre

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