Kaymakamımız Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, İlçemize bağlı Gümüşlü, Atmalı ve Camuşcu köylerimizi ziyaret edip köylerimizde yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme işi ile Camuşcu Köyümüzde başlanılan Kanalizasyon ve İçme Suyu Hattı Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarımızla...