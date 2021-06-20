Kaymakamımız Kızılin Lavanta Yolu Projesinin Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamımız Kızılin Lavanta Yolu Projesinin Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu

Kaymakamımız Kızılin Lavanta Yolu Projesinin Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet KÖSEKUL, İl Genel Meclisi üyeleri Aydın ARSLAN, Ramazan DURMUŞ, Mehmet KILINÇ, Hacı Ali ÖZTEKİN, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ile birlikte Kızılin köyümüzü ziyaret ederek Kızılin...

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet KÖSEKUL, İl Genel Meclisi üyeleri Aydın ARSLAN, Ramazan DURMUŞ, Mehmet KILINÇ, Hacı Ali ÖZTEKİN, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ile birlikte Kızılin köyümüzü ziyaret ederek Kızılin Köprümüze yakın bir noktada gerçekleştirilecek olan Lavanta Yolu Projesinin uygulama sahasında incelemede bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Boris Johnson Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Burcu Biricik Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakamımız Kızılin Lavanta Yolu Projesinin Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 00:13:32. #1.15#

title