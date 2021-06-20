Kaymakamımız Kızılin Lavanta Yolu Projesinin Uygulama Alanında İncelemelerde Bulundu

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin KIYAS, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet KÖSEKUL, İl Genel Meclisi üyeleri Aydın ARSLAN, Ramazan DURMUŞ, Mehmet KILINÇ, Hacı Ali ÖZTEKİN, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU ile birlikte Kızılin köyümüzü ziyaret ederek Kızılin...