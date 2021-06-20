Kaymakamımız Kızılin Dokuma Atölyesini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Nazlı DEMİR beraberindeki heyetle birlikte Kızılin Köyünüzde Kaymakamlığımız destekleri ile açılan Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur işbirliğinde çalışmalarına devam eden Dokuma Atölyesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamımız Nazlı DEMİR beraberindeki heyetle birlikte Kızılin Köyünüzde Kaymakamlığımız destekleri ile açılan Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur işbirliğinde çalışmalarına devam eden Dokuma Atölyesini ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık bir buçuk aylık bir süreçte önemli bir aşama kaydederek şal, masa örtüsü gibi ürünleri ortaya çıkarmaya başlayan kadınlarımızla sohbet eden Kaymakamımız, Kızılin Köyümüze yönelik turizm projeleri ile köyümüzün bir turizm merkezi haline geleceğini; Dokuma Atölyesi, Lavanta Yolu gibi projelerle de yerel ekonominin güçleneceğini ifade etti.

Kaynak: Habermetre