Kaymakamımız Kızılhisar ve Güneykaş Köylerini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Barış KARA, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet KÖSEKUL, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan ADIGÜZEL, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet TANRIKOLU, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Devlet SUBAŞI ile birlikte İlçemize bağlı Kızılhisar ve Güneykaş köylerini ziyaret etti.

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