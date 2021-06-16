Kaymakamımız Kahvaltı Etkinliğine Katıldı
Kaymakamımız Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim İlk/Ortaokulunda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katıldı.
Kaymakamımız Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim İlk/Ortaokulunda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında okulumuzda incelemelerde bulunan Kaymakamımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: Habermetre