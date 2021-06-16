Kaymakamımız Kahvaltı Etkinliğine Katıldı
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Kaymakamımız Kahvaltı Etkinliğine Katıldı

Kaymakamımız Kahvaltı Etkinliğine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim İlk/Ortaokulunda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katıldı.

Kaymakamımız Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Ahmet Emine Çil Özel Eğitim İlk/Ortaokulunda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında okulumuzda incelemelerde bulunan Kaymakamımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Kahvaltı Etkinliğine Katıldı - Haberler
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