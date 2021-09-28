Kaymakamımız İlçemizde Bulunan Atatürk İlkokulu' nu Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Ahmet Raşit ORHAN, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan SANCI ile beraber Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunarak sınıfları ziyaret eden Sayın Kaymakamımız öğrenci ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Sayın Kaymakamımız Ahmet Raşit ORHAN; okulun genel işleyişi hakkında ise okul yöneticilerinden bilgi alarak ziyaretini tamamladı.

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