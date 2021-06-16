Kaymakamımız İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
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Kaymakamımız İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Kaymakamımız İlçe Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı Demir; Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve Güncel Ajans İmtiyaz Sahibi E. Soydan Doğru ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakamımız Nazlı Demir; Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve Güncel Ajans İmtiyaz Sahibi E. Soydan Doğru ile birlikte Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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