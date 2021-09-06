Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda Ziyareti
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Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda Ziyareti

Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda ZiyaretiKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM görev süresinin dolması sebebiyle kıymetli şehit ailelerimizi ziyaret ederek sohbet etti.

Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda ZiyaretiKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM görev süresinin dolması sebebiyle kıymetli şehit ailelerimizi ziyaret ederek sohbet etti. Şehit aileleri; göreve başladığı günden itibaren her zaman yanlarında olan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' a teşekkür ederek başarılar dilediler.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Göksu BAYRAM' dan Şehit Ailelerine Veda Ziyareti - Haberler
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