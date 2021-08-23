Kaymakamımız Göksu BAYRAM'dan İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi Verildi

Kaymakamımız Göksu BAYRAM'dan İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi VerildiKaymakamımız Göksu BAYRAM'dan İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi Verildi2021 Yılında Gençlik Hizmetlerinde ve diğer hizmetlerde başarı gösteren İlçe Müftülüğü personeline, Kaymakamımız Sayın Göksu...

Kaymakamımız Göksu BAYRAM'dan İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi VerildiKaymakamımız Göksu BAYRAM'dan İlçe Müftülüğü Personeline Başarı Belgesi Verildi2021 Yılında Gençlik Hizmetlerinde ve diğer hizmetlerde başarı gösteren İlçe Müftülüğü personeline, Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM tarafından başarı belgesi takdim edilmiştir. Atabey İlçe Kaymakamlığında düzenlenen başarı belgesi takdim programı Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM' ın başarı temennileri ile son bulmuştur.

Kaynak: Habermetre