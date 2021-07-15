Kaymakamımız Fatih GÜLNAR Merkez Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.
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Kaymakamımız Fatih GÜLNAR Merkez Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Kaymakamımız Fatih GÜLNAR Merkez Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.
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Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, İlçe Protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen program kapsamında aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyarette bulundu.

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, İlçe Protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen program kapsamında aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyarette bulundu. Akabinde ilçemizde bulunan şehidimizin ailesi evinde ziyaret edildi, Boğazlıyan Merkez Çarşı Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Kaymakamımız Fatih GÜLNAR Merkez Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı. - Haberler
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