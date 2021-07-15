Kaymakamımız Fatih GÜLNAR Merkez Camii'nde şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Kaymakamımız Sayın Fatih GÜLNAR, İlçe Protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen program kapsamında aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyarette bulundu.