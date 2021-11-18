Kaymakamımız Eti Soda A.Ş. Tesislerini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN beraberinde Kaymakam Refiki Sayın Bilal GÖKSUN ile gerçekleştirdiği ziyarette Beypazarı Eti Soda A. Ş. Genel Müdürü Sayın Tanzer ERGÜL'den Şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Beypazarı Eti Soda A. Ş. Genel Müdürü Sayın Tanzer ERGÜL, Beypazarı soda sahasının yaklaşık 8 kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ifade ederek, yılda yaklaşık 1, 7 milyon ton soda külü işlendiğini ve 2040 yılına kadar yetecek rezerve sahip olduklarını belirtti.

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