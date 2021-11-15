Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen "2021 Yılı Huzur Toplantısı"na Katıldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen "2021 Yılı Huzur Toplantısı"na KatıldıKaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "2021 Yılı Huzur Toplantısı"na katıldı. Ümraniye'de, polis ve halk arasındaki ilişkileri geliştirmek ve vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulabilmek amacıyla düzenlenen toplantıya Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Cenk Bal, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, okul müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi. Toplantıda, ilçemizdeki güvenlikle ilgili ayrıntılı bilgiler verildikten sonra ilçe genelinde yaşanılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, belirlenen sorunların çözümünde emniyet teşkilatı ile halkın ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

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