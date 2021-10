ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediyesi Tarafından Yapımı Gerçekleştirilen "Minik Dostlar Hayvan Parkı" Açılış Programına KatıldıÜmraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen "Minik Dostlar Hayvan Parkı" açılış programına Tbmm Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, hayvanseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Avrupa standartlarına uygun, Türkiye'nin en kapsamlı tematik hayvan parkı olan, Tatlısu Mahallesinde yer alan Minik Dostlar Hayvan Parkı'nda köpeklerin şehir ortamında daha keyifli, daha özgür vakit geçirebilmeleri ve eğitilmeleri sağlanacak. Programda AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu günün anlam ve önemine binaen birer konuşma gerçekleştirdi. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "Sayın Vekillerim, Değerli Belediye Başkanım, Muhterem Konuklar, Kıymetli Hemşehrilerim ve Saygıdeğer Tatlısu Mahallesi Sakinleri; sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün, Belediyemizin Tatlısu Mahallemize kazandırdığı Minik Dostlar Parkı'nın açılış töreninde bir arada bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Parklar çocuk oyun alanlarıyla, yürüyüş parkurlarıyla, spor aletleriyle ve sundukları çeşitli aktivite alanları ile her daim bulundukları bölgelerdeki vatandaşlarımıza hizmet eden keyifli mekanlar olmuştur. Bugün açılışı için bir araya geldiğimiz tesisimizin; yürüyüş parkuruyla, çocuk oyun alanıyla, mini futbol sahasıyla ve spor aletleriyle mahalle halkımızın sağlığına ve keyifli geçirecekleri zamana hizmet edecek olmasından büyük bir mutluluk duymaktayız. Lakin bu parkı diğer tüm parklarımızdan ayıran önemli bir nokta var. Parkımızın içinde bir dönümden fazla alan 'minik dostlarımıza' ayrılmış durumda. Onlar da kendilerine ayrılmış alanda hazırlanmış oyun parkurları ile keyifli zaman geçirebilecekler. Ne güzel söylemiş Yunus Emre: "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. "Çevremizde yaşayan her türlü canlıya karşı bu sözü şiar edinmeliyiz. Çünkü medeniyetimizde merhamet, sevgi ve hoşgörü sadece insanlara değil; her türlü canlıyadır. Sadece insanların değil, hayvanların da huzuru ve sağlığı için vakıflar kuran Ecdadımız, her konuda olduğu gibi "hayvan sevgisi"nde de günümüze ve geleceğe ışık tutmaktadır. Osmanlı'daki hayvan sevgisinin meslek haline getirildiği Mancacılıkta; halk hayvan yemi satın alır yada dileyen parasını verir mancacı onların yerine sokak hayvanlarını düzenli olarak beslerdi. Dolmabahçe'de kuş, Üsküdar'da kedi hastaneleri, cami ve mezarlıklardaki suluklar, kuş evleri, sonbaharda geri dönemeyen ve yardıma muhtaç leylekler için açılmış dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Bursa'daki Düşkün Leylekler Evi, Osmanlı Devleti'nin, hayvanlara verdiği önemin en güzel örnekleri olsa gerek. Avrupalı gezginlerin seyahatnamelerinde Osmanlı'nın hayvanlarına besledikleri sevgiden, onların bakımları için kurdukları vakıf ve tedavi merkezlerinden ve hayvanları korumaya yönelik yapılan düzenlemelerden hayranlıkla bahsediliyordu. Değerli hemşehrilerim; Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütmek, hem koşulsuz sevgiyi, hem de empati kurabilmeyi öğretir. Sevgi, tüm dünyayı güzelleştirir. Hayvanların yaşama hakkına saygı duyulduğu ve insanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğe ulaşmanın bizlerin elinde olduğunu yeniden hatırlatıyor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesi böyle güzel bir parkın açılıyor olmasının oldukça anlamlı olduğunu da belirtmek istiyorum. Kıymetli konuklar; hiç şüphe yok ki hayvan sevgisi bütün canlılara ve insan sevgisine giden yolun da ilk adımıdır. Sevginin çeşitleri çoktur; çeşidi, konu ve objesi veya nesnesi ne olursa olsun sevgi evrensel bir duygudur ve insanlığın bekası için gereklidir. Eric Fromm, sevginin kendi kendine olmayacağını emek, çaba ve bilgi gerektiğini söyler "sevme sanatı" kitabında. Seven insanı da bir sanatçıya benzetir. Nasıl sanatçı yapacağı sanat eserine ilgisini, emeğini, sevgisini ve çabasını veriyorsa seven insan da sevdiği kişiye, canlıya veya nesneye ilgisini, çabasını ve bilgisini veriyordur. Kimi zaman onlara evimizi açarak kimi zaman bahçemize alarak kimi zaman kapımıza bir kap yemek koyarak gösteririz sevgimizi. Bu sevgi yeri geldiğinde yaralı bir hayvanı tedavi ettirmek, yeri geldiğinde başını okşamaktır. İçinde bulunduğumuz park gibi hayvansever parklar; evcil hayvanlarla halkımızın daha iç içe olmasını sağlayacak hayvanları himaye eden vatandaşlarımızın güvenli bir alanda hayvanları ile güzel vakit geçirmelerine katkı sunacaktır. Çocuklarımızın hayvanlarla bir araya gelmesini sağlaması yönüyle de onlara hayvan sevgisi aşılamak için güzel bir ortam sağlayacağı kanaatindeyim. Umuyorum ki bu tür örnek parklarımızın sayıları, hayvansever Ümraniye halkının ilgisi ile kısa sürede daha da artacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Minik Dostlar Parkının Ümraniye'mize, Ümraniyeli hemşehrilerimize ve minik dostlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel parkı Tatlısu mahallemize kazandıran Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı. Program, açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra, köpek eğitmenleri eşliğinde minik dostların nefes kesen birbirinden güzel gösterileriyle son buldu.

