Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Mehmet Akif İlkokulu'nda Düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Törenine Katıldı Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Mehmet Akif İlkokulu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama törenine katıldı. Törene Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Duran Yüce, Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, Ö ğretmenler, Öğrenciler ve Veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan tören, protokol konuşmalarının yapılmasının ardından öğrencilerimiz tarafından hazırlanan müzik dinletisi, şiir dinletisi, jimnastik gösterisi ve halk oyunları gösterisi ile devam etti. Kaymakamımız Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; " 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve hassaten Ümraniye'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 6 Eylül'de ilçemiz genelinde 120 bine yakın evladımız, ilk ders zilinin çalması ile birlikte yeniden okuluyla, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle buluştu. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları, yeni eğitim-öğretim dönemine başlamanın heyecanını ve sevincini yaşıyor. Ben de sizlerin bu heyecanını en kalbi duygularımla paylaşıyor; bu sevincin bütün eğitim-öğretim yılı boyunca sürmesini diliyorum. Covid-19 Salgını nedeniyle, bazı istisnalar dışında yaklaşık 1, 5 yıldır ara verilen yüz yüze eğitime tekrar başlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Eğitim, çocuklarımızın yeteneklerine uygun olarak, günün ve geleceğin gerektirdiği şekilde donanımlı olarak yetişmesinde, ülkemizin insan kaynağının nitelikli hale gelmesinde, böylece Türkiye'nin ve Türk İnsanının dünya üzerindeki saygınlığının artmasında çok önemli rol oynayan bir süreçtir. Millet olarak en büyük sermayemiz, insan kaynağımız, beşeri gücümüzdür. Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak, bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımızı, evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle de donatmalıyız. Milletimizin varlığının, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasının ilk şartının tarihine, milletine, devletine, bayrağına, vatanına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini, aklımızdan çıkarmamalıyız. O sebeple ülke olarak, en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almalarıdır. Ünlü Bilim İnsanı Albert Einstein'ın; "Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır" sözü eğitimin bu yöndeki ehemmiyetine işaret etmektedir. Bugün dünyadaki ülkeler arasındaki gelişmişlik sıralamasına baktığımızda, insan kaynağını en iyi şekilde eğiten ve yetiştiren ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda en ön sıralarda yer aldığını görüyoruz. Milletler arasındaki medeniyet yarışında milletleri öne çıkaran ve lider yapan en önemli unsurun eğitimli insan kaynağı olduğunu rahatlıkla görebiliriz. İnsan kaynağının nitelikli hale getirilmesi, bu insan kaynağının eğitim sayesinde ahlak ve zeka bakımından olgunlaşması, böylece toplumdaki maddi ve manevi kalkınma heyecanının ve geleceğe ilişkin umutların korunmasında eğitimin vazgeçilmez bir önceliğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatını devam ettirdiği ilim ve irfan yuvaları olan okullar bu manada milletimizin geleceğinin inşa edildiği mekanlardır. Okullarda bir yandan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine uygun bilgilerle donatırken, diğer yandan onların insani değerler, milli ve manevi hasletlerle yetişmelerini temin etmek gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarla ilgili şu veciz sözleri bu önemi açıkça vurgulamaktadır. "Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir. Memleket ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur. " Eğitimin bir önemli yönüne daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bir yandan müfredat programında yer alan konularda aydınlatarak gelecekteki sınavlara hazırlarken, diğer yandan onları fikirleriyle şahsiyet kazanabilen insanlar olarak da yetiştirmekle mükellefiz. Başöğretmen Atatürk; Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmenizi ister. " derken yeni nesiller üzerindeki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatmaktadır. Hayatlarının önemli bir zaman diliminde öğrencileriyle birlikte olan sizlerin, onlara sadece mevcut bilgileri ezberleterek ya da ders programındaki hazır problemleri çözmeyi öğreterek değil, aynı zamanda her çocuğumuzun içindeki yeteneğini keşfetmesini sağlayarak geleceklerinde önemli bir rol üstleneceğinize inanıyorum. Eğitimin bu yönüyle ilgili olarak Eric Fromm'un ifadelerini de burada hatırlatmak isterim. "Eğitimin temel amacı çocukları yeteneklerinin bilincine vardırmaktır. " Sevgili Öğrenciler; sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. En büyük düşmanınızın tembellik ve cehalet, en büyük dostunuzun güzel ahlak, en güçlü silahınızın da bilgi olduğunu asla unutmayın. Sizlere sürekli okumayı ve düzenli olarak çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Ümraniye olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında; 327 okul ve 4. 161 derslikte 7. 038 öğretmen ve 117. 725 öğrencimiz ile eğitime başladık. Okullarımızın, çocuklarımızın daha sağlıklı ve rahat bir ortamda eğitime ulaşabilmesi için; eski okul binalarının yenilenmesi ve güçlendirilmesi, sabahçı ve öğlenci olarak ikili eğitim veren okullarımızın gün boyu eğitim verebilmesi amaçlarına yönelik olarak yeni okul binalarının inşa edilmesine tüm paydaşlarımızla azami gayret sarf ediyoruz. Okullarımıza devam eden çocuklarımızın can güvenliğini temin etmek, Covid-19 salgını nedeniyle oluşan risklere karşı sağlıklarını koruyabilmek amacıyla gerekli önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu minvalde; tüm görevlilerimizden, okul yöneticilerimizden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden ve öğrenci velilerinden ricamız alınan tedbirlere uyulması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Çocuklarımızın eğitim hayatının başarılı ve mutlu geçmesinde; idarecilerin, öğretmenlerin, aile fertlerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının payı olduğunu unutmadan birlikte hareket ettiğimiz takdirde eğitimde Ümraniye olarak hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının Ümraniye'mize, ülkemize, öğrencilerimize, ailelerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini diliyorum. " dedi.

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