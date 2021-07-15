Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın

Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" MesajıDevletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan...

Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" MesajıDevletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bekasını ve bölünmez bütünlüğünü parçalamaya yönelik FETÖ/PDY terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yılında; milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak etmekteyiz. Türk milletinin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz tankın, topun, uçağın, modern silahların milletimizin iman dolu göğsü karşısında nasıl tesirsiz kaldığını, milletimizin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir. Büyük Türk Milleti nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırılara ve düşmanca kalkışmaları, istiklaline ve istikbaline kast edecek düşmanlıkları 15 Temmuzda olduğu gibi daima ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve tazimle anarken tüm halkımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum. Cengiz Ünsal Ümraniye Kaymakamı

Kaynak: Habermetre