Kaymakamımız Cengiz Ünsal "Etwinning Kalite Etiketi" Ödül Töreni'ne Katıldı

Kaymakamımız Cengiz Ünsal "eTwinning Kalite Etiketi" Ödül Töreni'ne KatıldıAvrupa Komisyonu tarafından yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında, yaptıkları projelerde başarılı olarak "Ulusal ve Avrupa eTwinning Kalite Etiketi" almaya hak kazanan okul ve öğretmenlerimiz için Şehit Erol İnce...

Kaymakamımız Cengiz Ünsal "eTwinning Kalite Etiketi" Ödül Töreni'ne KatıldıAvrupa Komisyonu tarafından yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında, yaptıkları projelerde başarılı olarak "Ulusal ve Avrupa eTwinning Kalite Etiketi" almaya hak kazanan okul ve öğretmenlerimiz için Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "2005 yılında Avrupa Komisyonunun Öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan e-Twinning; iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak ve öğrenmek için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personele yönelik bir platformdur. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştıran ve okullar arası işbirliğini teşvik eden e-Twinning projesi, Avrupa'da eğitime yön veren Erasmus+ programının da önemli ayaklarından birisi olmuştur. Türkiye, eTwinning programına 2009 yılında katılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning projesine binlerce heyecanlı öğretmen kayıt yapmış ve bu topluluğun bir parçası olmak istediklerini göstermişlerdir. Öğretmenlerimiz, Avrupa'nın diğer kesimlerindeki meslektaşları ile birlikte paylaşmaya, katkıda bulunmaya ve projeler hazırlamaya başlamışlardır. 2018 yılı verilerine göre Türkiye, 130. 000'den fazla öğretmeniyle eTwinning faaliyetinde en büyük topluluğa sahip ülke olmuştur. Öğretmenler, öğrenciler, okullar ve yerel yetkililer arasındaki işbirliğine imkan tanıyan eTwinning, bilhassa öğretmenlerin öğrencileri için aktiviteler düzenlemesi için oldukça faydalı bir ortamdır. Yürütülen proje çalışmaları ile öğrenciler, becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmekte; bilgi toplama, problem çözme, karşılaştırmalı çalışma gibi farklı metotları kullanmaktadırlar. Bu çalışmalarda öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerilerini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda farklı kültürler tanıma, akranlarıyla etkileşime geçme, birbirine saygı duyma, ekip olma, sorumluluk alma, paylaşma, karşılık beklemeden sabırla çalışma gibi kazanımları da elde etmektedirler. eTwinning'e katılım sağlayan eğitimcilerimiz ise mesleki ve öğretim becerilerini geliştirmekte; meslektaşları ve uzman kişilerle bilgi paylaşımı yapabilmektedirler. İlçemizde bu sene 20 öğretmenimiz Kalite Etiketi almaya hak kazanırken, 5 okulumuz ise eTwinning okulu olmaya hak kazandı. Sizlerin yürüttüğü projeler sayesinde okullarımız, hem ülkemizde hem de Avrupa boyutunda daha tanınır ve aktif hale gelmektedir. İlçemizde e-Twinning projeleri kapsamında öğretmenlere verilen kalite etiketleri ve okullarımıza verilen 'eTwinning okulu' etiketleri gün geçtikçe artmaktadır. Bu sayıların gün geçtikçe daha da artmasını temenni ediyorum. Ülkelerin gerçek gücünü maddi zenginliklerden ziyade, iyi eğitimli insan kaynakları oluşturmaktadır. İnsan yetiştirmek medeniyet inşası iddiasını sürdürmek, bugünümüzü geleceğe güvenle taşımak demektir. Güçlü yarınlara ancak eğitimli genç nesiller ile ulaşabiliriz. Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan, birey ve toplumun gelişmesini sağlayan, milli ve manevi değerlerin nesilden nesillere aktarılması süreci olan eğitim, bir seferberlik sürecidir. Güçlü medeniyet inşasındaki bu seferberlik sürecinde geleceğimizin umudu gençlerimizi; 21. yüzyıl becerileriyle donanmış, kültürüne, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, üreten, çalışkan, dürüst bireyler olarak yetiştirmek temel gayemizdir. Tüm çağların nesillerinin mimarı olan öğretmenlerimiz bu sürecin en etkili sac ayaklarından biridir. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonunu omuzlayacak bilgi, beceri, şuur, inanç ve milli değerlerimize sahip bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle gençlere yeni yeni ufuklar açmalıyız. Açtığımız bu ufuk, genç iradeye özgün düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, bilgiyi sorgulayabilme, tartışabilme ve kendini yenileyebilme becerilerini kazandırabilmelidir. Güzel bir gelecek, ancak nitelikli nesiller yetiştirmekle mümkün olacaktır. Ümraniye'de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini en üst düzeye çıkaracak çalışmalarımız tüm paydaşlarımız ile birlikte hızla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; eTwinning projesi kapsamında göstermiş oldukları başarılarından dolayı "eTwinning okulu" etiketi alan tüm okul yöneticilerimizi ve kalite etiketi alan öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı. Konuşmanın ardından, Kalite Etiketi almaya hak kazanan okul ve öğretmenlerimizin belgeleri takdim edildi.

Kaynak: Habermetre