Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı fidan dikim sertifikalarını muhtarlarımıza takdim etti.
Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı fidan dikim sertifikalarını muhtarlarımıza takdim etti.
Kaymakamımız Cem GÜMRÜKÇÜ, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu imzalı fidan dikim sertifikalarını muhtarlarımıza takdim etti. Kaymakamımız Sayın Cem GÜMRÜKÇÜ İçişleri Bakanlığımız tarafından
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