Kaymakamımız Çamlıca Köyünü Ziyaret Etti
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Kaymakamımız Çamlıca Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakamımız Çamlıca Köyünü Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı Demir; İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul ve İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ile birlikte ilçemize bağlı Çamlıca Köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Kaymakamımız Nazlı Demir; İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Kösekul ve İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkolu ile birlikte ilçemize bağlı Çamlıca Köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Kaynak: Habermetre

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