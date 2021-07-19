Kaymakamımız Bayram Ziyaretinde Bulundu.
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Kaymakamımız Bayram Ziyaretinde Bulundu.

Kaymakamımız Bayram Ziyaretinde Bulundu.
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Kaymakamımız Bayram Ziyaretinde Bulundu. Kaymakamımız Bayram Ziyaretinde Bulundu. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ ve Eşi Zehra İNCİ Hanımefendi, beraberindeki daire müdürleri ile birlikte Kurban Bayramı dolayısı önce hastanede hastaları ziyaret etti. Ardından Huzurevini ziyaret edip burada bulunan hasta ve yaşlılarımıza geçmiş olsun dileklerini sunarak bayramlarını kutladı. Devamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Sayın Kaymakamımız burada bulunan personel ile bayramlaştı. Son olarak Şehit ve Gazi Ailelerini evlerinde ziyaret eden Sayın Kaymakamımız ailelerle bir süre sohbet edip Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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