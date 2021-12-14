Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretler Devam Ediyor.

Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Yozgatlılar Fedarasyon Başkanı ve Kapaklı Fark Sürücü Kursu Sahibi Burhan Koç, Yozgatlılar Dernek Başkanı Muhammet Tekin ziyarette bulundu. Kaymakamımız Bayram Sağır nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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