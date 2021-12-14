Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretler Devam Ediyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretler Devam Ediyor.

Kaymakamımız Bayram Sağır'a Ziyaretler Devam Ediyor.
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Yozgatlılar Fedarasyon Başkanı ve Kapaklı Fark Sürücü Kursu Sahibi Burhan Koç, Yozgatlılar Dernek Başkanı Muhammet Tekin ziyarette bulundu.

Kaymakamımız Bayram Sağır'a hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında Yozgatlılar Fedarasyon Başkanı ve Kapaklı Fark Sürücü Kursu Sahibi Burhan Koç, Yozgatlılar Dernek Başkanı Muhammet Tekin ziyarette bulundu. Kaymakamımız Bayram Sağır nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title