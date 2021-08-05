Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri

Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, her hafta yapmış olduğu hane ziyaretlerine İslamköy Köyü ve Pembeli Köyünde devam etti.

Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, her hafta yapmış olduğu hane ziyaretlerine İslamköy Köyü ve Pembeli Köyünde devam etti. Ziyaretler sırasında hane bireyleriyle tek tek sohbet eden Kaymakamımız Sayın BAYRAM, onların istek, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ümit Dündar Tanju Özcan Bülent Turan
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Haluk Levent Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:27:32. #1.15#

title