Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri
Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, her hafta yapmış olduğu hane ziyaretlerine İslamköy Köyü ve Pembeli Köyünde devam etti.
Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, her hafta yapmış olduğu hane ziyaretlerine İslamköy Köyü ve Pembeli Köyünde devam etti. Ziyaretler sırasında hane bireyleriyle tek tek sohbet eden Kaymakamımız Sayın BAYRAM, onların istek, talep ve sıkıntılarını dinledi.
Kaynak: Habermetre