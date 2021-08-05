Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane Ziyaretleri

Kaymakamımız BAYRAM' ın Hane ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, her hafta yapmış olduğu hane ziyaretlerine İslamköy Köyü ve Pembeli Köyünde devam etti.