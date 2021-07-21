Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram Ziyaretleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram Ziyaretleri

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram Ziyaretleri
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram ZiyaretleriKaymakamımız Adem ESER, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemizde aralıksız görev yapan kamu kurumlarına ve Şehit ailelerimize Bayram Ziyaretinde bulundular.

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram ZiyaretleriKaymakamımız Adem ESER, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemizde aralıksız görev yapan kamu kurumlarına ve Şehit ailelerimize Bayram Ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerini, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat ÇELİK, İlçe Jandarma Komutanı Salih ALBAYRAK ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer ÖZLÜK ile birlikte gerçekleştiren Kaymakam ESER, Polis, Jandarma ve Sağlık personelleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kaymakam ESER Kurban Bayramında da aralıksız görevlerini yerine getiren personellerimize şükranlarını iletti. İlçemiz Devlet Hastanesindeki ziyaretlerinde Başhekim Özgür ÖZGÜL ile birlikte hastanede yatan hastalarımızı da ziyaret edip Acil şifalar dilediler. Akabinde ilçemizdeki Şehit ailelerini de ziyaret eden Kaymakam ESER, Kurban Bayramlarını kutlayıp, istek, şikayet ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Metin Oktay Mehmet Topal Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram Ziyaretleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 09:18:01. #1.15#

title