Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram Ziyaretleri

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram ZiyaretleriKaymakamımız Adem ESER, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemizde aralıksız görev yapan kamu kurumlarına ve Şehit ailelerimize Bayram Ziyaretinde bulundular.

Kaymakamımız Adem ESER' in Bayram ZiyaretleriKaymakamımız Adem ESER, Kurban Bayramı münasebetiyle ilçemizde aralıksız görev yapan kamu kurumlarına ve Şehit ailelerimize Bayram Ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerini, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat ÇELİK, İlçe Jandarma Komutanı Salih ALBAYRAK ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer ÖZLÜK ile birlikte gerçekleştiren Kaymakam ESER, Polis, Jandarma ve Sağlık personelleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde Kaymakam ESER Kurban Bayramında da aralıksız görevlerini yerine getiren personellerimize şükranlarını iletti. İlçemiz Devlet Hastanesindeki ziyaretlerinde Başhekim Özgür ÖZGÜL ile birlikte hastanede yatan hastalarımızı da ziyaret edip Acil şifalar dilediler. Akabinde ilçemizdeki Şehit ailelerini de ziyaret eden Kaymakam ESER, Kurban Bayramlarını kutlayıp, istek, şikayet ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre