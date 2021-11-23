Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR, Yangında Zarar Gören Çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Karşılanan, 30 Ton Yulaf Dağıtımı...
Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR; yangında zarar gören çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanan, 30 ton yulaf ve 10 ton fiğ tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi.
Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR; yangında zarar gören çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanan, 30 ton yulaf ve 10 ton fiğ tohumunun dağıtımını gerçekleştirdi.
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