Kaymakamımız 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programına Katıldı

Kaymakamımız Nazlı DEMİR, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Ahmet-Emine ÇİL Özel Eğitim Okulu ve Besni Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen programa katıldı. Çocuklarımızla çok özel ve güzel anların yaşandığı programda pasta kesildi, çocuklarımızla halaylar çekilip çeşitli oyunlar oynandı.

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